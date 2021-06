Zweitälteste Sparkasse im Land feiert 160. Geburtstag

Ohne großes "Tamtam" hat die Sparkasse Lambach Anfang Juni ihren 160 Geburtstag absolviert. Wäre Corona nicht dazwischen gekommen, hätte das nach wie vor eigenständige Geldinstitut das runde Jubiläum zumindest im Kreis seiner 79 Mitarbeiter gefeiert.

"Die treibende Kraft für die Gründung war der damalige Bürgermeister Engelbert Richter", schildert Vorstand Christian Ohlwerter, der mit Ulrike Edelsbacher in der Bank die Fäden zieht. Bis heute gehört die Sparkasse der Gemeinde. Diese streifte viele Jahre satte Gewinne ein. Inzwischen wird damit vor allem das Eigenkapital gestärkt.

Der repräsentative Anspruch der aus der Gründerzeit stammenden Zentrale macht Lambach alle Ehre. Das mächtige Bauwerk wird lediglich von den Kirchtürmen des Benediktinerstiftes überragt. Neben der Hauptanstalt betreibt die Sparkasse sieben Filialen in Gemeinden der näheren Umgebung.

Bei ihrer Gründung vor 160 Jahren sollte die Sparkasse der Motor für die wirtschaftliche Entwicklung in der Region sein. Der historische Auftrag habe bis heute nicht an Bedeutung verloren, betont das Führungsduo in den jüngsten Lambacher Nachrichten. "Wir sind als Sparkasse Lambach weiterhin eigenständig, arbeiten aber wie alle anderen selbstständigen Banken unter einem Dachverband zusammen", schildert Ohlwerter. Diesen Status teilt das Geldinstitut mit zehn weiteren Sparkassen in Oberösterreich.

Mit einer Bilanzsumme von 347 Millionen Euro und einer Kernkapitalquote von 20 Prozent steht der Standort Lambach auf soliden Beinen. 16.000 Kunden vertrauen auf die Kompetenz und Seriosität ihres Finanzpartners. In den vergangenen vier Jahren wurden 40 Prozent Wachstum verzeichnet.

Die wachsende Regulatorik auf dem Finanzmarkt wäre für Banken dieser Größe ohne Hilfe von außen kaum noch zu stemmen: "Über den Sparkassen-Dachverband werden viele dieser zentralen Themen aufbereitet", zeigt sich Vorstandssprecher Ohlwerter erleichtert. (fam)