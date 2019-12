Zähe Verhandlungen rund um die FC-Wels-Spielstätte in Wimpassing

Die erste Deadline für das Zustandekommen eines Nutzungsvertrags endete ergebnislos. WSC-Hertha wartet weiter auf grünes Licht für Wimpassing. Die Frist wurde aufgrund zäher Verhandlungen verlängert.

Nun soll der Vertrag spätestens am 31. Jänner unterschriftsreif sein. "Es sind noch sehr viele Fragen offen. Die Knackpunkte sind die Vermarktung und die Kantinenführung", sagt Hertha-Obmann Roland Golger. Ob sein Verein nach einem Aufstieg in die zweite Bundesliga in der Heimstätte des Stadtrivalen FC Wels spielen kann, bleibt weiter offen.

Oberösterreichs Fußballpräsident Gerhard Götschhofer, der im Auftrag der Stadt die Verhandlungen leitet, gibt sich zugeknöpft. Und auch Sportreferent Gerhard Kroiß sowie Bürgermeister Andreas Rabl (beide FPÖ) blieben gestern medienscheu. Denn heute soll über den Zwischenstand der Verhandlungen in einem Pressegespräch informiert werden.

Das Misstrauen überwiegt

Noch immer begegnen sich die beiden Welser Vereine mit veritablem Misstrauen. Sie sind anwaltlich vertreten durch Philipp Oberndorfer (WSC-Hertha) und Fritz Ecker (FC Wels). Zuletzt wurde auch Ex-Bürgermeister Peter Koits zu Rate gezogen. Er soll sich im Auftrag des FC um die Vertragsdetails kümmern.

Die Vielzahl an Juristen bei den Verhandlungen nervt vor allem Golger, der als Unternehmer rasche Entscheidungen gewohnt ist: "Wir sind in den vergangenen drei Wochen viermal zusammengesessen. Jedes Gespräch dauerte zwei bis drei Stunden. Ich habe aber auch noch eine Firma zu führen", zeigt sich Golger ungeduldig.

Der geplante Vertrag sieht vor, dass Wimpassing bundesligatauglich ausgebaut wird und WSC-Hertha dort seine Heimspiele austrägt. Vorausgesetzt, er steigt in die zweite Bundesliga auf. Die Alternative wäre, das Mauth-Stadion aufzurüsten. Mit 300.000 Euro Umbaukosten wäre diese Lösung aber dreimal so teuer wie jene in Wimpassing. Ursprünglich sollten die Umbauten bis 31. März 2020 beendet sein. Doch mittlerweile habe die Bundesliga diese Frist auf einen späteren Termin verlegt, zeigt sich Kroiß erleichtert.

