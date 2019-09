Wo an jedem Arbeitstag die Sonne strahlt

"Bandl-Arbeiten", nennt Ilse Achleitner jene Tätigkeiten die Routine, Wiederholung und vor allem sehr viel Zeit fordern. Putzen, wischen, waschen , ab- und aufräumen. Arbeiten, für die sich kaum jemand begeistern kann, die für einen Betrieb aber wesentlich sind. Seit dem Frühjahr 2019 hat der Biohof dafür Unterstützung gefunden: Menschen mit Beeinträchtigungen, die nicht am ersten Arbeitsmarkt, also der freien Wirtschaft, Fuß fassen können, werden am Biohof in Eferding beschäftigt.

"Meine Erfahrungen sind viel besser, als ich erwartet hatte", sagt Achleitner. Die Zusammenarbeit wirke sich positiv auf das Betriebsklima aus, die Mitarbeiter werden von der guten Laune der neuen Kollegen angesteckt. "Beeinträchtigte Menschen bringen mit ihrer geradlinigen Art jeden Tag Sonnenstrahlen in den Arbeitsalltag", sagt Achleitner. Wo es hektisch wird, vor allem im Restaurantbereich, sei man zwar bereits an die Grenzen gestoßen, die integrative Beschäftigung bringe aber hauptsächlich Vorteile: "Die Fachkräfte im Unternehmen können sich intensiver ihren Kompetenzschwerpunkten widmen", sagt Achleitner.

Ähnlich gute Erfahrungen hat man auch bereits im Innviertel gemacht: In Waldzell begleiten Menschen mit Beeinträchtigungen Kinder im Bus auf dem Weg in den Kindergarten, übernehmen Gartenarbeiten und die Friedhofspflege. "Die Zusammenarbeit und die Herzlichkeit der Menschen ist aus Waldzell nicht mehr wegzudenken", sagt Bürgermeister Johann Jöchtl (SP).

Insgesamt gingen im Jahr 2018 1214 Menschen mit Beeinträchtigung einer Beschäftigung in einem Betrieb nach. Mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) will den Anteil integrativer Beschäftigung bis zum Jahr 2023 noch einmal von 15 auf 30 Prozent steigern. Derzeit habe das Land Oberösterreich 445 Vereinbarungen mit Kooperationsbetrieben. (geg)