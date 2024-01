Weltrekord: Das schwerste Stahlseil der Welt

495 Tonnen schwer und vier Kilometer lang ist die Rolle, die nun einen Eintrag im berühmten Guinness-Buch der Rekorde erhält. Es wird an einer Winde für Bergungs- und Abwurfeinsätze – etwa von Rohren – in besonders tiefen Gewässern eingesetzt und kann Lasten von bis zu 1000 Tonnen standhalten. 50 Mitarbeiter waren im Werk des Tochterunternehmens der Welser Teufelberger-Gruppe in Triest sieben Monate lang mit der Herstellung des Seils beschäftigt.

