Viele Hürden für Alleinerziehende: Welser Verein unterstützt Betroffene

Alleinerziehende Mutter oder alleinerziehender Vater zu sein ist eine Herausforderung: Es bedeutet viel Verantwortung, viel Stress, sehr oft auch Überforderung und Armutsgefährdung. Seit zwei Jahren unterstützt in Wels der Verein RheA (Regionale Hilfe für Alleinerziehende) Betroffene. "Wir haben seit unserer Gründung 70 Alleinerziehenden geholfen. Etwa zehn Prozent davon sind Väter", sagt Obfrau Doruntina Kosumi, selbst Alleinerzieherin und Mutter einer vierjährigen Tochter. Ab Jänner findet der regelmäßige Treffpunkt für Betroffene jeden ersten Montag im Monat von 16 bis 18 Uhr im Welser FreiRaum in der Dragonerstraße 22 statt.

Das Angebot reicht von Beratungen in rechtlichen und sozialen Belangen über Veranstaltungen zu verschiedensten Themen wie der Umgang mit Geld bis hin zu einem "Nimm- und Bringladen". Spenden von Kinderartikeln, Bekleidung, Möbeln etc. werden kostenlos an Alleinerziehende weitergegeben.

Gesucht werden weiterhin Freiwillige, die sich im Verein einbringen wollen, gefragt sind auch Handwerker wie Elektriker, die bei Reparaturen helfen können, zumal das Haushaltsbudget bei vielen sehr knapp ist. Ein gegenseitiges Hilfs- und Unterstützungssystem soll ebenfalls aufgebaut werden, wenn Kinder plötzlich krank werden und die Mütter zur Arbeit müssen, aber keine Angehörigen da sind, die einspringen könnten, erklärt Alleinerzieherin Kaltrina Berani, die sich ebenfalls im Verein engagiert.

Ein Thema ist immer wieder Gewalt des Ex-Partners. "Wir arbeiten deshalb mit Einrichtungen wie dem Gewaltschutzzentrum oder STOP – Stadtteile ohne Partnergewalt zusammen", erklärt Gemeinderat Ralf Drack, der sich seit Beginn bei RheA einbringt.

Am Sonntag, 15. Dezember, findet im Café Strassmair ab 14.30 Uhr ein gemeinsames Weihnachtsbacken statt. Am 26. Dezember sind Alleinerziehende mit ihren Kindern von 15 bis 20 Uhr zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier im FreiRaum eingeladen.

Infos auch unter www.rhea-wels.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger