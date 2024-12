Offener Kulturverein in Wels feiert heute mit Musik und Kunst offizielle Eröffnung

Nach kurzer Vorbereitungszeit feiert der Offene Kulturverein (OKV) heute, Donnerstag, Eröffnung in seinen Räumen am Römerwall 15. Die Gründer Christoph Brückl und Renate Pyrker laden ab 13 Uhr zum Tag der offenen Tür ein, um 17 Uhr beginnt das offizielle Programm.

Die Besucher können die Studios, Büros und Veranstaltungsräume besichtigen. Dort sollen künftig Kreativ- und Medienworkshops, Community-Veranstaltungen, Konzerte, Bildungsangebote und ein Sommerferienprogramm stattfinden. Das Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und Schulklassen. Hauptziel ist es, die Medienkompetenzen der Jugend zu stärken. Die OÖN produzieren in Kooperation mit dem OKV den Podcast "Du, Leo?", in dem Leo Ludick vom Welios Science Center Fragen aus der Naturwissenschaft kindergerecht beantwortet.

Außerdem eröffnet die "Pop-up-Skatehalle": Weil die Skatehalle auf dem Messegelände abgerissen wird, ist der Welser Skaterverein auf das OKV-Gelände umgezogen.

Um 17 Uhr beginnen die Eröffnungsreden. Ab 18 Uhr gibt der bekannte Sänger Günter Spitzer ein Konzert. Außerdem werden Kunstwerke des Multitalents neben jenen von Malerin Cornelia Stadler zu sehen sein. Sie setzen sich mit der kulturellen Vielfalt des Vereins auseinander.

