Wels: Autoeinbrecher in Gastgarten festgenommen

Ein Passant schlug Donnerstagnachmittag bei der Welser Polizei Alarm: In der Ringstraße seien zwei Personen von einer weiteren davongelaufen. Der Verfolger habe laut nach der Polizei gerufen. Dieser, ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen, gab später an, dass die beiden Täter in seinen Pkw eingebrochen waren.

Er habe sein Auto in der Ringstraße geparkt, um einkaufen zu gehen. Als er zum Wagen zurückkam, habe er bemerkt, dass die Fahrertür offen stand und eine fremde Person beim Fahrzeug herumhantierte. Diese habe schließlich mit einer weiteren Person die Flucht ergriffen. Der 45-Jährige nahm zunächst die Verfolgung auf. Als einer der Autoeinbrecher jedoch vermutlich einen Pfefferspray zückte, gab der Autobesitzer die Verfolgung auf.

Mit Fotos, die das Opfer gemacht hatte, starteten die Polizisten die Fahndung nach den beiden Tätern. Ein Hinweis einer Passantin brachte die Ermittler schließlich auf die richtige Spur: Im Gastgarten eines Lokals konnten die beiden Einbrecher, ein 42-jähriger Serbe und ein 57-jähriger Bosnier, gestellt werden. Neben Werkzeug, um Autos aufzubrechen, stellte die Polizei bei ihnen auch zwei Pfeffersprays und fremde Reisepässe sicher. Die beiden Verdächtigen wurden festgenommen. Sie wurden in die Justizanstalt Wels gebracht.

