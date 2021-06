Unfall mit Mopedauto: Lenker durch Beifahrertüre hinausgeschleudert

Ein 48-Jähriger wollte gegen 18.45 Uhr mit seinem Mopedauto links Richtung Stadtzentrum Grieskirchen einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto, in dem ein 49-Jähriger am Steuer und seine 50-jährige Ehefrau am Beifahrersitz saßen. Das Paar war auf der B137 Richtung Neumarkt unterwegs.

Das Mopedauto drehte sich nach dem Aufprall um 180 Grad, der 48-jährige Fahrer wurde dabei durch die Beifahrertüre hinausgeschleudert und kam auf der Straße zum Liegen, berichtet die Landespolizeidirektion.

Die beiden Lenker sowie die Beifahrerin - alle aus dem Bezirk Grieskirchen - wurden mit Verletzungen ins Klinikum Wels gebracht.