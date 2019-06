Trucker-Szene trifft sich am Samstag erstmals in Wels

Von 29. bis 30. Juni verwandelt sich Wels in eine Hauptstadt der Trucker-Szene. 500 Showtrucks sind in Richtung Messegelände unterwegs. "Wir erwarten am Samstag bis zu 15.000 Besucher", sagt Veranstalter Thorsten Aspetzberger, der mit der Polizei und dem Magistrat ein Konzept erstellt hat, um die Verkehrsbelastung bei der An- und Abfahrt auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Vor drei Jahren fand das Truck-Event erstmals in Vorchdorf statt. Weil die Szene der Berufskraftfahrer von Beginn an auf die Veranstaltung abfuhr, musste sich der Gunskirchner Geschäftsmann nun eine größere Location suchen.

Auf die Raser-Exzesse anlässlich der "Night of Wheels" reagierte Aspetzberger entsetzt: "Solche Vorfälle bringen auch unsere Branche unverschuldet in Misskredit. Ich kann aber alle beruhigen. Das ,Truck Event Austria‘ hat ein ganz anderes Zielpublikum."

Was wird geboten? Ein echter Hingucker sind die rund 500 Showtrucks, die schon ab Freitag von ihren Fahrern und Besitzern auf das Messegelände gelenkt werden. Bis zum Besucheransturm am Samstag werden sie noch kräftig aufpoliert. Die schönsten Trucks werden prämiert. Das Welser Trucker-Festival wird auch von der Fahrzeugindustrie genutzt, die ihre neueste und extrem schadstoffarme Euro-7-Motorengeneration vorstellt. Ein Musik-, Show- und Abendprogramm wird ebenfalls geboten. Vor der Heimreise am Sonntag lädt der Veranstalter ab 8 Uhr zu einem Truckerfrühstück.

Angesichts der schlechten Erfahrungen, die bei "Night of Wheels" gesammelt wurden, bemüht sich nicht nur der Veranstalter, sondern auch Bürgermeister Andreas Rabl (FP) um Abgrenzung: "Beim Truck-Event geht es eher um die Präsentation der Trucks, nicht um die Fahrleistung. Die Fahrzeuge sind nur optisch aufgemotzt. Von der Umwegrentabilität dieser Veranstaltung durch die vielen auch internationalen Gäste profitiert nicht zuletzt die Welser Wirtschaft."

Nähere Infos unter www.truck-event.at

