Rückzug von Severin Mair nach Wahlniederlage

Der 28-Jährige wird sich nun ganz seinem Jus-Studium widmen. Er steckt mitten im Bachelor für Wirtschaftsrecht. Auf kommunalpolitischer Bühne wird er nur mehr als Ersatzgemeinderat zur Verfügung stehen.

"Das sehr eindeutige Ergebnis zeigt, dass die Leute Veränderung wollten. So ist Demokratie", sagt Mair im Gespräch mit den Oberösterreichischen Nachrichten. Er werde nun für eine geordnete Übergabe sorgen, erste Gespräche haben bereits stattgefunden. "Ich übergebe ein gut bestelltes Haus, wir haben massiv Schulden abgebaut. Und es ist auch vieles weitergegangen, auch vieles was nach außen nicht so sichtbar war, wie etwa die Digitalisierung in der Verwaltung", sagt Mair.

Nicht vermissen werde er die untergriffigen Attacken des Mandatars der OLE-Fraktion. Die schier unendliche Causa alter Stadtsaal werde ihn als Zeuge vor Gericht noch weiter beschäftigen. Wie berichtet, hat die Stadt Klage auf Rückkauf gegen Georg Spiegelfeld (Alt-Eferding Baukultur GmbH) eingereicht, der das Areal binnen zehn Jahren nach dem Kauf bebauen hätte müssen.

Wie geht es in der ÖVP nun personell weiter? Stadtparteiobmann Gerhard Uttenthaller sagt, man werde sich mit hoher Wahrscheinlichkeit an die Kandidaten-Reihung auf der Wahlliste halten. Als Listenzweiter bleibt Uttenthaller Vizebürgermeister, Stadträtin wird wieder Astrid Zehetmair, die auch noch gute Chancen auf ein Landtagsmandat hat, diese Entscheidung soll nächste Woche fallen. In den Stadtrat nachrücken wird Fraktionsobmann Heinz Petrovitsch.

Über die Aufteilung der Ressorts muss erst mit Wahlsieger Christian Penn verhandelt werden. (krai)