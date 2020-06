Offenhausen: Stürzlinger tritt überraschend zurück

Über seinen Abgang informierte er am Montag den Gemeinderat. "Ich muss gesundheitlich kürzertreten und stelle daher mein Amt zur Verfügung."

Zu diesem Zeitpunkt war die Partei längst informiert. Auch eine Nachfolgerin stand bereits fest. Vizebürgermeisterin Martina Schmuckermayer gehört seit 2009 dem Gemeinderat an.

Nach der Wahl 2015 übernahm die jetzige Bürgermeisterkandidatin als Stürzlingers Stellvertreterin zusätzliche Verantwortung für die Marktgemeinde. Die gelernte Einzelhandelskauffrau war vor ihrem Einstieg in die Politik viele Jahre bei einem Nahversorger beschäftigt. Sie ist Pfarrgemeinderätin und singt im Kirchenchor. Die Familie ist eng mit der örtlichen Blasmusik verbunden. Ehemann Franz und die drei erwachsenen Söhne sind dort aktive Mitglieder.

Die Bürgermeisterwahl findet bei der nächsten Gemeinderatssitzung statt. Der Zeitpunkt des Wechsels sei noch nicht fixiert, werde aber in den nächsten Wochen stattfinden, betont Stürzlinger. Die ÖVP hat in Offenhausen eine satte Mehrheit (Mandatsstand: ÖVP 11, FPÖ 7, SPÖ 1) und muss nicht um zusätzliche Stimmen werben.

Stürzlinger gehört seit 1985 dem Gemeinderat an. Bei der Wahl 2015 wurde er zum Bürgermeister gewählt: "Besonders stolz bin ich darauf, dass die Weichen Richtung Gemeindezentrum gestellt werden konnten und die Verwaltungsgemeinschaft mit Pennewang auf Schiene ist", resümiert der 61-Jährige. Auch den Schuldenstand der Gemeinde konnte Stürzlinger deutlich reduzieren: "In den letzten Jahren haben wir rund 2,5 Millionen Euro an Verbindlichkeiten trotz vieler Investitionen abgebaut. Das schafft Spielraum für Entwicklungen", erklärt der scheidende Bürgermeister.