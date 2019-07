Nur noch ein Dampfbad im Welldorado: Gäste verärgert

Die Liebhaber von Dampfsaunen werden derzeit im städtischen Welldorado nicht glücklich. Denn dort wird gerade ein Teil der Saunalandschaft der jährlichen Revision unterzogen, wie es in den Sommerferien üblich ist. Dadurch steht aktuell keines der beiden Dampfbäder zur Verfügung.

"Die Tarife wurden erhöht, dafür das Angebot gekürzt", ärgert sich ein OÖN-Leser aus Wels in einem Brief an die Redaktion.

Der zuständige Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FPÖ) sagt auf Anfrage: "Ja, mit dem reduzierten Angebot bei der Dampfsauna hat der Herr recht. Künftig wird es im Welldorado nur noch eine Dampfkammer geben. Dafür bekommen wird zwei neue Infrarot-Kabinen." Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach dieser Einrichtung habe sich die Stadt zu dieser Investition entschlossen, erklärt der Vizebürgermeister.

Er entkräftet auch ein hartnäckiges Gerücht über die Dampfsauna. "Dass wir ein Dampfbad nur deshalb zugesperrt haben, weil es zu einem Treffpunkt der Schwulenszene geworden sei, stimmt ganz einfach nicht. Dieses Gerede kenne ich aber."

Artikel von Friedrich Müller Lokalredakteur Wels f.mueller@nachrichten.at