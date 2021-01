Nur ein kurzer Abschied aus dem Profiradsport

Er wird heuer wieder für das Welser Felbermayr-Team in die Pedale treten. Dass er noch immer Klasse hat, bewies Lehner im Vorjahr als Amateur, als er beim Bergrennen auf das Kitzbüheler Horn Zweiter wurde. Als bisher größter Erfolg konnte er sich 2018 bei der Tour of Antalya in der Türkei im Gesamtklassement das Trikot des besten Bergfahrers sichern.

