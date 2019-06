"Nordination" macht die Versorgungslücke kleiner

Heute eröffnet der Welser Facharzt Michael Lehner in der Oberfeldstraße 105 eine Kassenpraxis für Osteoporose- und Schilddrüsenerkrankungen. Lehner gibt damit den Startschuss für weitere Aktivitäten an diesem Standort in punkto Gesundheitsversorgung. Im Oktober starten Ines Folger und Doris Harringer im selben Gebäude mit einer Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin.

Das 500 Quadratmeter große Gesundheitszentrum im Norden von Wels soll künftig "Nordination" heißen. Für die Welser Neustadt kommen die Neueröffnungen um keinen Tag zu früh. Mit der Pensionierung von Allgemeinmediziner Stefan Strobel war für 4000 Patienten die medizinische Versorgung gefährdet. Folger und Harringer führen eine Gemeinschaftspraxis, in der eine Krankenschwester mit unfallchirurgischer Erfahrung mithilft. Für ein von der Krankenkasse forciertes Primärversorgungszentrum fehlt ein dritter Hausarzt. Die beiden Ärztinnen wollen mit ihrer Entscheidung für oder gegen ein PVZ noch zuwarten.

Michael Lehner führt in der Oberfeldstraße seine Linzer Praxis für Osteoporose mit seiner Ordination für Schilddrüsenerkrankung zusammen. Dort wirbt er unter anderem für eine neue Form der Behandlung von gutartigen Schilddrüsenknoten. Bei der Radiofrequenzablation wird Knotengewebe erhitzt und reduziert. "Das erspart die tägliche Einnahme von Medikamenten", betont Lehner.

Erfreut über das neue Gesundheitsangebot zeigten sich beim Pressegespräch am Freitag auch Bürgermeister Andreas Rabl (FP), Vizebürgermeisterin Silvia Huber (SP), Stadtrat Peter Lehner (VP), Apotheker Andi Gruber und Klaus Schinninger von der Initiative "Stopp dem Ärztemangel". (fam)

