"Das ist ein spannendes Projekt", sagt Berthold Obermair und zeigt auf sein neu erworbenes Haus in der Lambacher Bahnhofstraße, unmittelbar neben der Bundesstraße 1. Nicht nur die Jahreszahl 1566 über der Toreinfahrt macht deutlich, was den Buchkirchner in den nächsten Jahren erwartet. Der ehemalige Gasthof "Zum Goldenen Hirschen" macht einen stark sanierungsbedürftigen Eindruck.