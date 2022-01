Keine Einladung für MFG-Mandatar: Grüner Stadtrat spricht von Versehen

Seit der letzten Wahl gehört MFG-Mandatar Jörg Wehofsich dem Gemeinderat an. Politische Allianzen sind dem Impfskeptiker (Eigendefinition, Anm. d. Red.) nur mit den Freiheitlichen möglich. Der Rest des Stadtparlaments steht ihm und seiner Kleinpartei kritisch-distanziert gegenüber.

Zuletzt gab es rund um Wehofsich einen Sturm im Wasserglas, nachdem der MFG-Mandatar keine Einladung für den Umweltausschuss bekam. Der Grüne Stadtrat Thomas Rammerstorfer führt dort den Vorsitz. "Ich habe als einziger MFG-Gemeinderat in den Ausschüssen kein Stimmrecht, kann aber in jedem dabei sein, um an mehr Informationen zu kommen", erklärt Wehofsich.

Dass ihn Rammerstorfer nicht auf der Einladungsliste hatte, begründet dieser mit einem Versehen: "Die Einladungen verschickt eine Sachbearbeiterin des Magistrates. Wen sie anschreibt, entscheide nicht ich." Inzwischen hat Rammerstorfer Wehofsich zugesichert, dass er ihn vorab informieren wird. Der MFG-Mandatar sei laut Rammerstorfer im Übrigen nicht der Einzige gewesen, auf den vergessen wurde. "Neos-Gemeinderat Hufnagl hat auch keine Einladung bekommen."

Hufnagl reagiert gelassen: "Ich bin nicht böse. Das Sitzungsprotokoll bekomme ich ohnedies. Für mich ist die Sache erledigt." Dass auf ihn vergessen wurde, findet auch Wehofsich nicht tragisch: "Ich will dem Herrn Rammerstorfer keine Absicht unterstellen. Dass ich nicht auf der Liste stand, war ein Fehler des Magistrates."

Ihm sei "wurscht", ob der MFG-Mandatar an den Ausschüssen teilnehme, sagt Rammerstorfer: "Ich habe mich weder mit ihm befasst noch gegen ihn verschworen."