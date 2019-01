Jetzt ist es fix: Betten Reiter übersiedelt von Welser Innenstadt in die SCW

WELS. Filialist scheut Investition und räumt 1500 Quadratmeter große Fläche im Welser Zentrum.

Peter Hildebrand, Betten Reiter Bild: privat

Die Shoppingcity Wels (SCW) freut sich über einen künftigen Frequenzbringer: Die Filiale von Betten Reiter in der Welser Innenstadt sperrt zu, der Textilhändler aus Leonding mit österreichweit 17 Filialen verlegt voraussichtlich im Frühsommer seinen Welser Standort in das Einkaufszentrum am Stadtrand. Mit 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche ist Betten Reiter ein Big Player unter den Innenstadtgeschäften. Bis zum Einzug eines Nachmieters steht jedoch für den Eigentümer, die RLB-Tochter Realtreuhand, eine Erneuerung an.

Betten-Reiter-Geschäftsführer Peter Hildebrand begründet die Entscheidung mit anstehenden Investitionen: "Das Gebäude muss saniert werden. Unser Kostenanteil hätte zwischen einer und zwei Millionen Euro betragen. Das rechnet sich nicht." Die 18 Mitarbeiterinnen behalten ihre Jobs: "Da neue Geschäft ist der SCW ist etwas größer als im Stadtzentrum. Wir benötigen dort zusätzliche Kräfte", betont Hildebrand.

Der baldige Abschied des Unternehmens von der Ringstraße hat sentimentalen Charakter: "Nach dem Betten-Reiter-Stammsitz in Linz war Wels unser zweites Geschäft. Bei der Inbetriebnahme vor rund 35 Jahren galt es noch als moderner Standort. Heute ist Wels unsere einzige Filiale ohne Klima und Lüftung." Man habe überlegt, den Mietvertrag zu verlängern: "Das hätte aber bedeutet, das Dach teilweise anzuheben, um den Niveauunterschied im Geschäft auszugleichen." Diese Investition wollte der Langzeitmieter nicht stemmen, zumal die Frequenz der Filiale kontinuierlich abfiel.

Wels-Marketing-Chef Peter Jungreithmair sieht keine Schwierigkeiten, einen passenden Nachmieter zu finden: "Schade, dass uns Betten Reiter verlässt. Gleichzeitig ergibt sich eine Chance für einen geeigneten Nachmieter." Ideen dazu gebe es zur Genüge: "Die Möglichkeiten reichen vom Lebensmittelgeschäft über eine Modekette bis zum Elektroniker. Wir arbeiten schon einige Wochen intensiv an diesem Thema." Der zentrale Standort mit eigenen Parkplätzen im Nahbereich der Fußgängerzone biete viele Optionen, betont Jungreithmair.

Eigentümer hält sich bedeckt

Die Realtreuhand will sich noch nicht festlegen: "Wir müssen uns das Objekt jetzt ganzheitlich ansehen und unsere Konzepte mit der Stadt abstimmen", sagt Geschäftsführer Norbert Obermayr. Von optischen Verbesserungen bis zu großen Umbaumaßnahmen sei alles vorstellbar. "In etwa einem Monat haben wir etwas Konkretes am Tisch, das wir mit der Stadt besprechen wollen. Erst dann können wir mit unseren Vorstellungen an die Öffentlichkeit gehen", hält sich der Eigentümervertreter noch bedeckt.

