HTL entwickelt "Zwetschkiges"

Die Kooperation begann 2018 mit der Teilnahme am Zwetschkenfest bei Weyregg und der Entwicklung von Brotvarianten mit Zwetschken. Inzwischen wurde sie vertieft. Erst kürzlich verkosteten die Schüler mit dem Naturpark-Management neue Produkte, die demnächst in einem Kochbuch vorgestellt und beim Zwetschkenfest im September serviert werden. Bis dahin finden sich Zwetschken unter anderem im Baguette, im Essig, in Sushis und in Cornflakes.

