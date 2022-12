Hinsehen bei Gewalt

Auf Initiative des Teams von "Stadtteile ohne Partnergewalt" wurde im Tierpark Wels gemeinsam mit Vertretern der Welser Stadtpolitik als ein sichtbares Zeichen eine StoP-Parkbank aufgestellt. Auf der Rückenlehne wurde dabei "Hier ist kein Platz für Gewalt an Frauen und Mädchen" gesprüht. Das klare Statement soll Passanten dazu auffordern, bei Gewalt nicht wegzusehen. Das Projekt "StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt" läuft in Wels seit Mai 2021. Es zielt vor allem auf Gewaltprävention mithilfe von Nachbarinnen und Nachbarn ab. Gewalt gegen Frauen und Kinder sowie Partnergewalt passieren meist in den eigenen vier Wänden. Auch wenn die Nachbarschaft etwas mitbekommt, wird oft geschwiegen, weil man sich nicht ins Privatleben anderer einmischen möchte. Bei Frauen- und Männertischen erfährt man mehr über Methoden der Zivilcourage.