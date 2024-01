Haus nach Brand unbewohnbar: Spendenaktion für Haager Familie

Auf einen Schlag verlor eine junge Familie in Haag am Hausruck vergangene Woche fast ihr gesamtes Hab und Gut: In der Nacht auf Donnerstag brach in dem Wohnhaus der Familie ein Feuer aus. Unterstützung kommt nun von der Gemeinde Haag: Auf einem Konto werden Geldspenden gesammelt, mit denen die Eltern und ihre Kinder unterstützt werden. "Es ist für uns selbstverständlich, zu helfen, weil wir die Ressourcen haben", sagt Bürgermeister Konrad Binder (VP).

Der Brand wurde am vergangenen Donnerstag gegen 0.30 Uhr entdeckt: Ein Nachbar hatte Flammen aus einem der unteren Fenster schlagen sehen und die Feuerwehr alarmiert. Die Familie schlief zunächst noch, bald darauf wurde aber der 34-jährige Vater wach und bemerkte den Brandgeruch.

Gesamte Familie wohlauf

Der Mann weckte seine 33-jährige Frau und die drei Kinder im Alter von zehn, dreizehn und vierzehn Jahren, gemeinsam brachten sie sich in den Garten des Hauses in Sicherheit.

Die FF Haag am Hausruck rückte an und forderte die Kollegen aus Weibern als Verstärkung an. 50 Feuerwehrleute standen im Einsatz, die Arbeit wurde ihnen durch den Schneeregen und die spiegelglatte Fahrbahn erheblich erschwert. Der Zimmerbrand konnte dennoch relativ rasch eingedämmt werden, das gesamte Haus ist jedoch unbewohnbar.

Alle Familienmitglieder mussten nach dem Brand wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht und dort behandelt werden. "Mittlerweile geht es aber wieder allen gut, die Familie ist bei der Schwester der Mutter untergekommen", erklärt Binder.

Bereits kurz nach dem Unglück habe die Familie zahlreiche Sachspenden erhalten, erzählt der Gemeindechef: "An Kleidung sind sie zum Beispiel mit allem ausgestattet, was sie brauchen. Es war wirklich sehr schön zu sehen, wie groß die Hilfs- und Spendenbereitschaft der Menschen in der Gemeinde sind."

Sachspenden werden vorerst nicht mehr gebraucht, mit den Geldspenden soll die Familie jetzt wieder auf die Füße kommen. Für das Spendenkonto berechnet die Sparkasse Haag übrigens keine Spesen. "Wir werden es jetzt noch eine Zeit lang offen lassen, wahrscheinlich rund einen Monat", erklärt Bürgermeister Binder.

In das schwer beschädigte Brandhaus, das gemietet war, wird die Familie voraussichtlich nicht mehr zurückkehren können. Rauch, Flammen und Löscharbeiten haben es unbewohnbar gemacht, eine Renovierung dürfte sich nicht lohnen. "Sie sehen sich jetzt nach einem neuen Haus um. Sollten sie eines finden, könnte es sein, dass wir noch einmal einen Aufruf für Sachspenden starten", sagt Binder.

Spendenkonto

Die Gemeinde Haag am Hausruck sammelt Spenden, die der Familie nach dem Brand, der ihr Wohnhaus unbewohnbar gemacht hat, zugutekommen. Die Sparkasse Ried-Haag betreibt ein spesenfreies Spendenkonto:

IBAN: AT42 2033 3000 0034 7401

Name: Spendenkonto Winkler

