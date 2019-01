"Hätten wir die Entwicklung gestoppt, wären keine Arbeitsplätze entstanden"

WELS. Was tun gegen das Verkehrsdilemma? Gut besuchte Bürgerversammlung in Gunskirchen

Bürgermeister Josef Sturmair (Bildmitte) verspricht einen Ausweg. Bild:

Mit den Problemen von Gunskirchen würden viele Gemeinden gerne tauschen. Herausragend sind das rasante Bevölkerungswachstum und die großartige Wirtschaftsentwicklung. Die Kehrseite der Medaille ist die zunehmende Verkehrsbelastung, die am Dienstag bei einer Bürgerversammlung thematisiert wurde. Die Einladung der Gemeinde ging an alle Haushalte. 250 Zuhörer bildeten im Veranstaltungszentrum VZ das Auditorium.

Am Podium: Bürgermeister Josef Sturmair (VP), Verkehrreferent Josef Kaiblinger (FP), Ortsplaner Gerhard Altmann und Verkehrsplaner Joachim Kleiner. Zunächst wurde es technisch. Kleiner erklärte die Verkehrsentwicklung und berief sich auf Prognosen und Zahlen aus seiner letzten Studie aus dem Jahr 2008. Kleiners Kernaussage: "Der Schwerverkehr ist seither doppelt so schnell gewachsen als das Pkw-Aufkommen."

Ortsplaner Altmann schilderte Details zur Flächenwidmung und zum Ausbau des Radwegnetzes. Seine Ausführungen ließen die Besucher langsam ungeduldig werden. Bürgermeister Sturmair reagierte und sprach erstmals die Brennpunkte an. Die jahrzehntelang verschleppte Trassierung der Dahlienstraße, die den Ortskern entlasten soll. Unterdessen haben sich aber entlang der Trasse so viele Menschen angesiedelt, dass Beobachter nur von einer Verkehrsverlagerung ausgehen. Das Dilemma ist schwer in den Griff zu kriegen. Lärmschutzwände und Erdwälle sollen die neuen Siedlungen abschirmen. "Wird’s auch gebaut, Sepp?", fragte ein Gunskirchner ungläubig. "Ich weiß schon. Seit 35 Jahren wird verhandelt. Heuer will ich aber abschließen", verknüpfte der Bürgermeister sein politisches Schicksal mit dem südlichen Teil der geplanten Entlastungsstraße – hin zur Bundesstraße 1. Grundzusammenlegungen und Flurbereinigungen stünden vor dem Abschluss: "Ich danke auch den Grundbesitzern, die heute hier sind", vergaß Sturmair nicht, wem er den Durchbruch im Idealfall zu verdanken hat.

Es folgten kuriose Wortmeldungen: "Wir haben schon genug Verkehr", klagte ein Anrainer der künftigen Entlastungsstraße. "Seltsam. Ihr habt’s schon genug? Dabei ist die Straße noch gar nicht gebaut", erwiderte ein weiterer Besucher.

Bei der Forderung nach Tempo 30 in der Heide- und der Lambacherstraße spitzte sich die Diskussion zu. Kaiblinger und Sturmair warnten davor, die örtliche Wirtschaft zu sekkieren. Sturmair wurde grundsätzlich: "Überall wird der Verkehr mehr. Diese Entwicklung findet statt. Hätten wir sie gestoppt, wären keine Arbeitsplätze entstanden." (fam)

