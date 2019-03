Großer Lebensmittelmarkt zieht in die Welser Innenstadt

WELS. Supermarktkette MPreis aus Tirol eröffnet Anfang Juli im Welser Traunpark ihre erste Oberösterreich-Filiale.

Ab Juli neu im Traunpark: Auf 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet MPreis 10.000 Artikel an. Bild: Kathrin Auer

Über einen erfolgreichen Deal dürfen sich Martin Sperrer und Florian Schell freuen. Die jungen Eigentümer des Welser Traunparks konnten die Tiroler Supermarktkette MPreis als Schlüsselmieter gewinnen. Auf 1400 Quadratmetern Einkaufsfläche entsteht ein moderner und großzügiger Lebensmittelmarkt, der in der Innenstadt bisher gefehlt hat: "Die Umbauarbeiten beginnen im April. Die Eröffnung ist Anfang Juli geplant", sagt Schell. Er und sein Geschäftspartner haben 2018 das mit hohem Leerstand kämpfende Geschäftszentrum im Osten der Innenstadt gekauft und es schrittweise weiterentwickelt: "Mit MPreis wird sich der Leerstand von derzeit 60 auf 40 Prozent verringern. Wir suchen intensiv nach weiteren Mietern", sagt der Investor.

MPreis zieht in die untere Ebene des ehemaligen Textildiskonters C&A. Kunden steht eine geräumige Tiefgarage zur Verfügung. 2013 hatte sich C&A aus der Welser Innenstadt verabschiedet. Seither stand die Geschäftsfläche leer. Mit der Eröffnung in Wels startet für das Tiroler Familienunternehmen seine Expansionsphase in Oberösterreich. Der Welser MPreis ist das erste Geschäft im Bundesland. Weitere sollen folgen. Der Lebensmittelmarkt führt laut eigenen Angaben rund 10.000 Artikel. Die Angebotspalette reicht von Fleisch und Wurstwaren aus eigener Produktion über frisches Brot und Gebäck, internationale Premiumartikel und rund 700 Diskontprodukte. Der 6100 Mitarbeiter zählende Lebensmittelkonzern setzt auf Regionalität und Nachhaltigkeit. 250 Lieferanten kommen aus der Alpenregion. Unter der Marke "Bio vom Berg" werden 150 Artikel der Bio-Bergbauern-Genossenschaft "Bioalpin" vertrieben. In den 277 MPreis-Filialen finden sich insgesamt 2000 Bioprodukte.

Im Traunpark setzt der neue Lebensmittelmarkt auch gastronomische Akzente. Geplant ist eine umfangreiche Auswahl an kalten und warmen Getränken sowie Snacks und Speisen. Neu ist auch ein Schanigarten im Innenhof des Einkaufstempels.

Den Kontakt zu MPreis stellte Wels Marketing her: "Zunächst waren sie von Wels nicht so überzeugt. Wir haben uns aber intensiv um einen persönlichen Zugang bemüht. Der hat die Entscheidung gebracht", schildert Schell. Vorigen Dezember wurde der Mietvertrag unterzeichnet. Die Bauverhandlung steht noch aus.

2500 Quadratmeter Geschäftsfläche stehen im Traunpark noch leer. Nach dem Einzug von MPreis hoffen die beiden Junginvestoren auf weitere Abschlüsse.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema