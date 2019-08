Gortana Passage: Hausherr Gerstl schickt das Oscars in die Pleite

Schlechte Nachrichten für die innerstädtische Passage: Die S&J GastrogmbH von Marcus Jungwirth ist insolvent. Er hatte das im Jänner vor drei Jahren eröffnete Restaurant Oscars zuletzt alleine betrieben. Sein ursprünglicher Geschäftspartner Daniel Steiner ist vom Konkurs ebenso wenig betroffen wie das "sGerstl". Jungwirth hat sich aus dem Betrieb zurückgezogen.

Die Passiva betragen 790.000 Euro, die in der Bilanz 2017 ausgewiesen werden. Die Höhe der Vermögenswerte konnte gestern Masseverwalter Heinz Oppitz noch nicht beziffern. Von der Insolvenz sind sechs Mitarbeiter betroffen.

Den Konkursantrag stellten am vergangenen Freitag die Gebietskrankenkasse und die Gerstlbau GesmbH & Co KG als Hauseigentümer und Verpächter.

Oppitz will nun die Rolle von Gerstl näher beleuchten: "Dann das Unternehmen vergab in mehreren Tranchen zwischen 2015 und 2017 insgesamt 550.000 Euro Darlehen an die GesmbH. Zusammen mit der sehr hohen Miete von 22 Euro/Quadratmeter musste Gerstl gewusst haben, dass das nicht zu verdienen ist." Noch dazu, weil im Sommer kaum Kunden in die Passage kamen.

Oppitz sagt: "Der Kreditgeber war eng in die Geschäftsführung eingebunden, wusste von den Verlusten und hat 2017 trotzdem noch Darlehen gewährt: Das wäre dann Schädigung von Gläubigern."

Der Welser Anwalt will versuchen das Lokal zu erhalten: "Das hängt aber maßgeblich von der Firma Gerstl ab."

Gerstl-Chef Markus Fehringer war gestern nicht erreichbar.

Artikel von Friedrich Müller Lokalredakteur Wels f.mueller@nachrichten.at