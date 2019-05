Gerangel um Diebesgut in Marchtrenk

MARCHTRENK. Nach dem Versuch einer 24-jährigen Welserin, in einem Marchtrenker Geschäft Waren zu klauen, kam es zwischen ihr und einer Verkäuferin zu einem Gerangel um die Tasche mit dem Diebesgut.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die 24-Jährige Welserin packte am Samstag-Vormittag in einem Marchtrenker Geschäft Waren von geringem Wert in ihre Handtasche. Beim Versuch das Geschäft zu verlassen, löste sie den Alarm aus. Die Filialleiterin wollte die Diebin anhalten und versuchte die Tasche mit dem Diebesgut an sich zu reißen. Der Welserin gelang es trotz Gewaltanwendung nicht, die Tasche wieder an sich zu bringen und sie flüchtete. Sie konnte jedoch wenig später von der Polizei ausfindig gemacht werden und gestand die Tat.

