Erfolg für Premiere des ersten Inklusionstages

In Wels konnten sich am Samstag Besucher des ersten Welser Inklusionstages in die Lage von Menschen mit Beeinträchtigung versetzen und deren alltägliche Herausforderungen deutlich besser begreifen.

Besonders gut kamen die verschiedenen Showeinlagen, wie etwa Rollstuhlbasketball und -tanzen, sowie eine Musical- und Tanztheateraufführung an.

Einen wichtigen Beitrag zur Überwindung von Hemmschwellen und zum Abbau von Berührungsängsten leisteten die mitwirkenden Vereine und Organisationen mit ihren Informationsständen. Zum Ausklang tanzten Menschen mit und ohne Beeinträchtigung in der Disco "all together" im Pfarrsaal der Stadtpfarre.

