Die Mostkost für zu Hause soll bald in aller Munde sein

Sie stellten dafür einen eigenen "Most-Kost’n"-Karton zusammen. Darin enthalten sind fünf ausgewählte Moste von Schartner Bauern sowie ein Fruchtnektar. Der praktische 6er-Karton enthält Moste vom Kronbergerhof, Steiner Edelobst, Firlingerhof, Fertlbauer und Braschleitner sowie einen Fruchtnektar vom Meindlhumerhof.

Den Most kann man nicht nur kosten, sondern auch jeweils seine Meinung dazu abgeben: In der Box ist ein Bewertungsbogen zu finden.

Wer diesen ausfüllt und bis zum 31. Mai an das Naturpark-Büro retourniert, kann ein Naturpark-Geschenkpaket gewinnen (per E-Mail an: info(@obsthuegelland.at).

Diese neue Vermarktungsidee wurde angesichts von abgesagten Mostkosten und geschlossener Gastronomie auch bereits von Landwirten aus Wilhering und Leonding erfolgreich umgesetzt.

Erhältlich ist der Karton ab Hof bei den sechs Produzenten und auch in den Bauernläden in Alkoven und Efi’s in Eferding.