Dachsberger Gymnasiasten erhielten Einblick in Sozialeinrichtungen

In Kooperation mit den Altenheimen Eferding und Grieskirchen, dem Institut Hartheim, dem Kindergarten und der Johann-Eisterer-Schule in Peuerbach bekamen 75 Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse die Möglichkeit, einen Vormittag in den Einrichtungen zu verbringen.

Die Jugendlichen lernten verschiedene Sozialberufe kennen. Ziele waren auch die Sensibilisierung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die Verschiedenheit der Menschen als natürlich und als Bereicherung zu sehen und etwaige eigene Grenzen und Stärken besser kennenzulernen.

Die Aufgabenbereiche der Burschen und Mädchen waren vielfältig: Geschicklichkeitsstationen betreuen, Gesellschaftsspiele spielen, Kekse verzieren, unterstützen, basteln, musizieren oder einfach nur zuhören und da sein. Die Schüler erlebten auch viele herzerwärmende Momente mit den Senioren und Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Das Angebot wird es auch im nächsten Schuljahr geben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Prambachkirchen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.