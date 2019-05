Alte Gerberei als Chance für einen Nahversorger

Da gingen in der Marktgemeinde die Wogen hoch, als Anfang März der Gemeinderat mehrheitlich entschied, 4000 m2 des Trainingsfeldes am Fußballplatz des SCO für einen Nahversorger-Markt zu opfern. Nun beginnt sich aber eine andere Lösung abzuzeichnen. Bürgermeister Johann Stürzlinger (ÖVP) sagt: "Das ist eine Win-win-Situation."

Der Schlüßlberger Autohändler Roland Daxl ist Eigentümer der ehemaligen Gerberei Kainz, die den Betrieb vor knapp 25 Jahren eingestellt hat. Der Gewerbebrache will der Unternehmer neues Leben einhauchen. Das gesamte Gelände ist etwa 8000 m2 groß. "Wenn das baufällige Gebäude abgetragen wird, können 2000 m2 sofort verbaut werden", sagt der Bürgermeister. Auch die Widmung entspreche.

Daxl lässt derzeit von Fachleuten ein Projekt entwickeln: "Am wichtigsten ist ein Lebensmittelmarkt an diesem Standort, ich bin derzeit mit drei Betreibern in Verhandlung." Wer neben Spar und der Pfeiffer-Gruppe der Dritte im Bunde ist, wollte Daxl noch nicht preisgeben.

Ihn freut aber, dass es bereits mehrere Anfragen von Unternehmern gibt, die sich ebenfalls mit ihren Betrieben auf dem Gelände ansiedeln wollen. Die Rede ist von einer Bäckerei und einem Frisör- bzw. Kosmetik-Geschäft.

Die Verkaufsflächen sollen mit Wohnungen überbaut werden: "Damit entspricht unsere Idee genau den Vorgaben des neuen für Raumordnung zuständigen Landesrates Markus Achleitner", sagt Daxl: "Keine neuen Flächen versiegeln, dafür bereits bebaute und leerstehende Areale nützen."

Auch die mehrgeschoßige Bebauung würde ganz im Sinne einer besseren Raumnutzung Achleitners Zielen entsprechen, sagt der Autohändler und Funktionär des Fußballklubs SV Ried.

Wie geht es nun weiter? In einem knappen Monat will Daxl die ersten Pläne für sein Vorhaben vorlegen und dann darüber mit der Gemeinde diskutieren. Bürgermeister Stürzlinger ist jedenfalls zuversichtlich: "Wir werden uns sicher einbringen, denn mit dem Abbruch der alten Gerberei wird endlich auch ein Schandfleck im Ort entfernt."

Diskussion im Gemeinderat

Losgetreten wurde die Debatte um den Standort eines neuen Nahversorgers – der Spar-Markt im Ortskern sperrt Ende August zu – Anfang März. Im Gemeinderat erhielt der Antrag von FPÖ-Gemeinderat Franz Emathinger auch durch die Stimmen der ÖVP eine Mehrheit, wonach der neue Lebensmittelmarkt auf dem Trainingsfeld des örtlichen Fußballplatzes errichtet werden soll. Damit war der Turnplatz neben der Volksschule aus dem Spiel, der ebenfalls eine Standortoption gewesen wäre.

Nun dürften dieses Areal sowie das Fußballgelände vollständig erhalten bleiben.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Offenhausen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.