Alkolenker krachte gegen geparkten Wagen und überschlug sich

Der Unfall ereignete sich gegen 22:30 Uhr auf der Bachstraße in Steinerkirchen an der Traun. Der 25-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land war mit seinem Pkw Richtung Ortszentrum unterwegs, als er einen am rechen Straßenrand geparkten Wagen übersah und ungebremst in dessen Heck krachte.

Durch die Wucht des Aufpralles überschlug sich der Wagen, drehte sich um die eigene Achse und blieb auf der Fahrerseite in der Mitte der Fahrbahn liegen. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Klinikum Wels gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,72 Promille.