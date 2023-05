Aggressive Autofahrer verletzten sich gegenseitig

Die beiden hatten sich zuvor mehrfach gegenseitig überholt, weshalb der dann Vorausfahrende, ein 35-jähriger Italiener aus Wien, seinen Wagen an der Abfahrt anhielt. Sein Widersacher, ein 32-jähriger in Deutschland wohnhafter Österreicher folgte ihm. Die beiden stiegen aus ihren Autos aus und gingen sofort aufeinander los. Bei der Rauferei kamen sie zu Boden und verletzten sich gegenseitig.

Zeugte trennte die beiden Schläger

Beim Eintreffen der Polizei wurden die beiden bereits durch einen couragierten Zeugen, der seinen Wagen etwas abseits abgestellt hatte, beruhigt und voneinander getrennt. Der 32-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert. Der 35-Jährige wurde ebenfalls verletzt, jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht. Seine Freundin, eine 36-Jährige aus dem Bezirk Bruck an der Leitha, wird ebenfalls der Körperverletzung beschuldigt, weil der Verdacht besteht, sie hätte in Richtung des am Boden liegenden 32-Jährigen getreten. Die Beteiligten werden angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.