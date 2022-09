Abend für Ehrenamtliche

GRIESKIRCHEN. Die Stadt Grieskirchen holte bei einem Abend des Ehrenamts verdiente Persönlichkeiten vor den Vorhang. Mit dem Ehrenring ausgezeichnet wurde der ehemalige Direktor der Landesmusikschule Grieskirchen, Kurt Tischlinger. Der langjährige Obmann des Kulturforums Landl, das jährlich die Landlwochen organisiert, war auch treibende Kraft für das Grieskirchner Netz, das über den Kirchenplatz gespannt ist.

Union-Obfrau Christine Schmidbauer erhielt das Ehrenzeichen in Gold. Seit 15 Jahren steht sie dem Verein vor, der in den vergangenen Jahren zahlreiche Großevents organisierte und in drei Sektionen (Faustball, Badminton und Volleyball) erfolgreich im Meisterschaftsbetrieb unterwegs ist.

Vor den Vorhang geholt wurden auch Helfer von Essen auf Rädern sowie Traditionsvereine, wie die Eisenbahnermusikkapelle, die auf 90 Jahre zurückblickt und die Freiwillige Feuerwehr, die ihr 150-Jahr-Jubiläum feierte.

Präsident Gerald Nußbichler vom Round Table 34 überreichte einen 1000-Euro-Scheck für die Stiftung "Grieskirchner helfen Grieskirchnern".