Polytherm eröffnet neues Pool-Kompetenzzentrum

WEIBERN. Das Weiberner Unternehmen geht auch bei umweltschonenden Beckenheizungen neue Wege.

Oben Becken, unten Hallenbad Bild: (Werk)

Polytherm, Spezialist für Edelstahl-Schwimmbecken, hat am Standort Weibern ein neues Pool-Kompetenzzentrum errichtet. Auf insgesamt 1800 Quadratmetern werden 14 Edelstahlpools präsentiert – unter anderem ein Becken mit Glasboden, das die Sicht auf das darunterliegende Hallenbad freigibt. Das Familienunternehmen hat 3,5 Millionen Euro in den Bau investiert.

Polytherm feiert heuer sein 30-Jahr-Jubiläum: In den ersten Jahren des Bestehens war der Betrieb in der Kunststoff- und Hackschnitzelproduktion tätig, so Hermann Weissenecker. Er ist seit 27 Jahren Geschäftsführer von Polytherm: "Heute ist das Unternehmen auf Edelstahl-Schwimmbecken, hauptsächlich im privaten Bereich, spezialisiert." Vereinzelt würden auch Aufträge von Hotels und Kommunen übernommen. Dazu kommen zahlreiche Sanierungen. Der Vorteil von Edelstahl liegt laut Weissenecker in der einfachen Reinigung und der langen Lebensdauer.

Gefertigt werde nach individuellem Kundenwunsch. Zuletzt sei etwa die Nachfrage nach umweltschonenden Heizsystemen gestiegen, so der Geschäftsführer: Im Angebot befindet sich etwa eine Hybridanlage, die gleichzeitig Warmwasser und Strom erzeugt.

Rund 200 Schwimmbecken und Whirlpools werden bei Polytherm pro Jahr erzeugt. In Weibern sowie im Tochterunternehmen in der Schweiz sind 80 Mitarbeiter beschäftigt. Der Umsatz wird sich im heurigen Geschäftsjahr auf mehr als zwölf Millionen Euro belaufen. Die nächste Generation steht schon in den Startlöchern: Weisseneckers Kinder sind bereits im Unternehmen tätig.

