Ortschaft nach Felssturz nur schwer erreichbar

Liebe OÖN-Redaktion. Schön langsam wird es peinlich. Neben der örtlich falschen Markierung dieser Felssturzstelle finden sich auch in diesem Bericht wieder Schreibfehler, so wie wiederholt in den vergangenen Tagen in Berichten auf nachrichten.at. Gibt es kein Korrekturlesen mehr bevor ein Artikel online gestellt wird?

Eine Anregung: Hilfreich für eine Qualitätsverbesserung der Artikel auf nachrichten.at wäre vielleicht, wenn der Chefredakteur der OÖN selbst gelegentlich einen Blick darauf werfen würde.