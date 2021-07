92-jähriger Autor schrieb fünften Band über Donauschwaben

Der 92-jährige Historiker verfasste unzählige Beitrage über die Geschichte der Donauschwaben und trug dazu bei, dass ihr Schicksal und das Unrecht ihrer Vertreibung nicht in Vergessenheit gerät. Im Marchtrenker Kulturzentrum Trenk’s präsentierte Wildmann kürzlich den fünften Band der Donauschwäbischen Geschichte. An die 100 Gäste feierten mit dem Autor die Fertigstellung seines Buches. Dieses beschreibt die Zeit der Ankunft und Aufnahme in Österreich, Deutschland und Übersee. In seiner Funktion als Landesobmann der Donauschwaben dankte Bürgermeister Paul Mahr dem Historiker für dessen Tatkraft, Disziplin und Ausdauer trotz gesundheitlicher Einschränkungen. Die Rezitation von Gedichten, eine Live-Demonstration des Ungarischen Taschenmesserspiels, eine Gesprächsrunde mit dem Autor und die Grußbotschaft von Ex-Landeshauptmann Josef Pühringer umrahmten die Buchpräsentation.