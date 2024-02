49-Jähriger aus Alkoven trennte sich mit Holzspalter Finger ab

Der 49-Jährige war auf seinem Bauernhof mit dem Spalten von Holzscheiten beschäftigt, als ihm ein folgenschwerer Fehler passierte. Als er mit der rechten Hand einen Holzscheit fixierte, geriet er in den Spalter und trennte sich so den Zeigefinger ab. Laut Polizeibericht wurde er zur weiteren Behandlung in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht.

Mehrere schwere Unfälle

Es war dies nicht der einzige schwere Arbeitsunfall am Freitag: In Enns (Bezirk Linz-Land) stand der Notarzt im Einsatz, nachdem ein Arbeiter von einem Radlader am linken Bein überrollt und schwer verletzt worden war.

Lesen Sie dazu auch: Schwerer Arbeitsunfall in Enns: 29-Jähriger überrollte Kollegen mit Radlader

Auch bei Holzarbeiten kam es in den vergangenen Tagen zu tragischen Unfällen, bei denen zwei Oberösterreicher ihr Leben verloren. Am Dienstag starb ein 75-Jähriger in Rainbach (Bezirk Freistadt) bei Arbeiten im Wald, am Mittwoch verunglückte ein 46-Jähriger in einem Waldstück in Innerschwand (Bezirk Vöcklabruck) tödlich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper