Schwerer Arbeitsunfall in Enns: 29-Jähriger überrollte Kollegen mit Radlader

Mit einem Notarzteinsatz hat der Arbeitstag in einer Firma im Gemeindegebiet von Enns (Bezirk Linz-Land) am Freitag begonnen. Eine Verkettung unglücklicher Umstände hatte gegen 6 Uhr früh zu einem schweren Arbeitsunfall geführt: Zuerst war ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land auf dem Firmengelände aus noch ungeklärter Ursache zu Sturz gekommen.

Der Mann hatte sich noch nicht aufgerappelt, da fuhr ein 29-jähriger Kollege mit einem Radlader samt beladener Schaufel an der Stelle vorbei. Er übersah den am Boden liegenden Mann und fuhr mit dem tonnenschweren Arbeitsgerät über dessen linken Fuß. Der Schwerverletzte wurde in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es in Enns (Bezirk Linz-Land)

