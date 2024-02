Forstunfälle häufen sich: "Bitte nicht allein im Wald arbeiten"

Beinahe täglich kommt es derzeit zu Arbeitsunfällen in Österreichs Wäldern. Die Verletzungsgefahr ist hoch. Wenn ein Baum auf einen Forstarbeiter stürzt, ist das lebensbedrohlich. Etwa sieben Unfälle gehen pro Jahr in Oberösterreich tödlich aus. Heuer kamen bereits vier Männer ums Leben, obwohl das Jahr gerade erst begonnen hat. Die tragische Unglücksserie begann am 8. Jänner in Munderfing (Bezirk Braunau), wo ein umgestürzter Baum einen 53-Jährigen unter sich begrub.