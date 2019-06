120.000 Euro für FH-Studenten

Deshalb bieten viele namhafte Unternehmen Studierenden bereits Stipendien, um sie als begehrte Fachkräfte zu gewinnen, so unter anderem STIWA und Sony DADC für den Studiengang Automatisierungstechnik, Swietelsky und HABAU für Bauingenieurwesen oder FACC für Leichtbau & Composite-Werkstoffe. Ferialjobs und Möglichkeit für Praktika inklusive. Studenten, die im Herbst beginnen, können sich wieder um lukrative Stipendien in Höhe von 15.000 Euro bewerben.

Maturanten, die sich noch nicht für ein Studium entschieden haben, haben beim Infoabend am Montag, 1. Juli, am FH-Campus in Wels Gelegenheit, sich zu informieren, 18 bis 20 Uhr.

