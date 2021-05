Verletzte bei Brand eines Einfamilienhauses in Ulrichsberg

Im Dachbodenbereich des Einfamilienhauses in Ulrichsberg brach gegen 14.25 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand aus. Innerhalb kürzester Zeit stand der Dachstuhl in Vollbrand. Insgesamt acht Feuerwehren aus der Region waren bei der Brandbekämpfung im Einsatz, wodurch ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Wohnhaus verhindert werden konnte. Trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehren brannte der Dachstuhl vollständig ab. Die 67-jährige Hausbesitzerin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Kepler Uniklinikum eingeliefert.