Unfall im Mühlviertel: Xavier Naidoo rammte Fußgänger mit Porsche

Wie berichtet, war ein Fußgänger in der Mühlviertler Ortschaft von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie am Montagabend bekannt wurde, handelt es sich bei dem Unfalllenker um den Soul- und R&B-Sänger und Gründer der "Söhne Mahnnheims", Xavier Naidoo. Warum der 51-jährige Promi am vergangenen Samstagmittag mit seinem Sportwagen durch das Mühlviertel kurvte, ist nicht bekannt. In Rainbach im Mühlkreis fand die Ausfahrt mit dem Porsche - es handelt sich um ein 911-Sondermodell - ein jähes Ende.

Naidoo musste niesen, wie er später den Polizisten zu Protokoll gab, und verlor kurzzeitig die Kontrolle über den Wagen. Ausgerechnet in diesem Moment spazierte ein 39-jähriger Tscheche den Gehsteig entlang. Er wurde von Naidoos Porsche erfasst und gegen dessen Windschutzscheibe geschleudert. Dabei erlitt der 39-Jährige eine leichte Fußverletzung. Am selben Tag habe er das Krankenhaus wieder verlassen können, hieß es von der Polizei.

Xavier Naidoo Bild: APA

