Rainbach: Fußgänger auf Gehsteig von Auto gerammt

Am Steuer des Pkws saß ein 51-jähriger Deutscher. Er war auf der B310 Richtung Tschechien unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf den Gehsteig geriet. Ausgerechnet in diesem Moment war dort ein 39-jähriger Tscheche zu Fuß unterwegs. Der Mann wurde nach der Kollision auf das Auto geschleudert. Die Rettung brachte den Verletzten ins Krankenhaus Freistadt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

