Über das Warten, lange Schlangen und volle Taschen

"So. Jetzt hab’ ich alles erledigt und kann beruhigt wieder heimfahren." Voll bepackt mit Einkaufstaschen, aber trotzdem entspannt schlendert Maria Hofer an diesem Montagvormittag über die Linzer Landstraße. Damit ist die 44-jährige Leondingerin die Ausnahme. Die meisten sind schnellen Schritts unterwegs, um am letzten Tag vor dem Lockdown möglichst viele Erledigungen zu machen.

"Wir haben eine Passantenfrequenz wie an einem Samstag im Advent. Unglaublich, wie es zugeht", sagt Matthias Wied-Baumgartner. In seiner Stoffhandlung arbeiten heute vier Zusatzkräfte, "um dem Ansturm irgendwie gerecht zu werden. Und meinen Kollegen geht es nicht viel anders", sagt der Chef der Linzer Kaufmannsvereinigung City Ring.

Polizeieinsatz bei Ikea

Regelrecht gestürmt wurden Einkaufszentren und Möbelhäuser. Bei Ikea in Haid musste gestern sogar die Polizei anrücken. Zwei Kunden waren sich, nachdem einer keine Maske tragen wollte, derart in die Haare geraten, dass der andere die Polizei zu Hilfe rief. Man versuche, die Situation unter Kontrolle zu halten, stoße aber an die Grenzen bei den vielen Kunden, die ihr Zuhause vor dem Lockdown noch heimelig machen wollten, sagte die Ikea-Pressesprecherin.

Doch zurück nach Linz. Hier bildeten sich vor einzelnen Geschäften Warteschlangen. Martha Bauer etwa steht mit ihrer Schwester Eva bei Nespresso an, um sich mit Kaffeekapseln einzudecken. Mittlerweile hat es zu regnen begonnen, ein kühles Lüfterl lässt die Schwestern zusammenrücken. Sie dürfen das, "wir wohnen ja im selben Haushalt." Zu den anderen in der Warteschlange wird penibel Anstand gehalten. "Das würde gerade fehlen, dass wir uns jetzt, wo alles runtergefahren wird, noch anstecken."

Arabella mit ihren Schulsachen.

Warten müssen auch unzählige Eltern auf ihre Kinder. Wie vor dem BRG Schauerstraße in Wels. Wer früh genug da ist, sitzt vor der Schule im Auto, einige stehen auf dem Gehsteig, andere drehen Runden auf der Suche nach einer Lücke, und Einzelne parken auf der Straße, was mit lautem Hupen kommentiert wird. Die Unterstufenschüler lässt das kalt, nicht aber die aktuelle Situation. Mit schweren Sackerln, vollen Schachteln und Schultaschen verlassen sie die Klassen ein letztes Mal für drei Wochen. Mit gemischten Gefühlen.

"Mama, du weißt eh, dass das jetzt nicht lustig wird, auch für dich nicht", sagt ein elfjähriger Schüler zu seiner Mutter, die vor dem Gymnasium wartet. Schon das Wochenende sei sehr bedrückend gewesen, erzählt sie, "weil es wieder losgeht." Gemeint ist das Distance-Learning. Unter Kindern zu lernen sei leichter, sagt die Mutter, die ihren Sohn nur an diesem Tag abholt, um ihm beim Tragen der Schulsachen zu helfen. Die Kinder würden sich schon Gedanken machen, was sie anders hätten machen können, um den Lockdown zu verhindern. "Sie verstehen aber schon, dass das notwendig ist. Auch wenn ich glaube, dass sie in der Schule unter den Sicherheitsvorkehrungen besser aufgehoben sind."

Arabella (Bild) hat besonders viel zu tragen. Sie findet diesen Montag "sehr langweilig, weil wir nur darüber geredet haben, wie alles funktioniert." Die Elfjährige ist sehr traurig, "weil wir wieder weg müssen, auch wenn es nur für drei Wochen ist, ich vermisse meine Freundinnen."

Wels

Auch die Welser Einkaufszentren und die Welser Innenstadt waren gestern gut besucht. Vielerorts boten Händler Rabatte an, um ihre Lagerbestände zu reduzieren. Im max.center und in der SCW waren am Vormittag bereits viele Parkplätze voll, im benachbarten Blumenmarkt Bellaflora ebenfalls. Viele deckten sich noch mit Weihnachtssternen und Adventdekoration ein, damit trotz der Pandemie wenigstens in den eigenen vier Wänden etwas Weihnachtsstimmung aufkommt.

Rohrbach

In der Rohrbacher Innenstadt herrschte gestern reger Betrieb. Von einem Ansturm auf die Geschäfte konnte aber keine Rede sein. Die Kunden trugen gestern alle Mund-Nasen-Schutz. Auch beim Wechsel zwischen den Geschäften tragen viele Masken. Die Disziplin ist recht gut. Das sollte sie auch sein, immerhin ist Rohrbach mittlerweile der am stärksten von Corona betroffene Bezirk weltweit. Diesen zweifelhaften Spitzenplatz möchten die Rohrbacher natürlich loswerden.

Ried

Geschäftig wie an einem Einkaufssamstag vor Weihnachten ging es in der Rieder Innenstadt gestern vor allem am Vormittag zu. Warteschlangen vor einzelnen Geschäften waren allerdings meist einer geringen Größe des Ladens geschuldet, die nicht mehr als zwei, drei Kunden gleichzeitig im Geschäft erlaubten. Im Einkaufszentrum Weberzeile hingegen war es vergleichsweise ruhig. In den Geschäften des Shoppingcenters war nur spärlich Kundschaft zu sehen, vor allem in den Textilgeschäften.

Steyr

Mit Sonderrabatten von bis zu 50 Prozent versuchte gestern im Steyrer Zentrum noch manch ein Geschäft rasch vor dem Lockdown die Adventware loszuwerden. Der Erfolg dieser Schnäppchenangebote dürfte überschaubar geblieben sein. Denn während bei den Einkaufszentren und Baumärkten am Stadtrand die Parkplätze teilweise berstend voll waren, hielt sich die Frequenz in der Altstadt bestenfalls im üblichen Rahmen. Wobei sich die Frage stellt, warum gestern auch der Lebensmittelhandel gestürmt wurde.

Vöcklabruck

Das Vöcklabrucker Shoppingcenter „Varena“ verzeichnete gestern am Morgen einen Start in den Handelstag wie an einem Samstag. Vor allem der Interspar konnte sich über großen Andrang freuen. „Es war deutlich über einem normalen Montag, aber wir waren nicht überlaufen“, sagte Varena-Manager Thomas Krötzl. Warteschlangen – wie noch am Samstag – gab es gestern nicht, nur bei den Mobilfunkanbietern mussten Kunden längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Auch in der Innenstadt wollte trotz der Weihnachtsbeleuchtung nicht recht Stimmung aufkommen. Zudem wurde gestern bekannt, dass der bereits reduzierte Christkindlmarkt ganz abgesagt werden musste.

