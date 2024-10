64 Prozent kirchliche Begräbnisse: "Es wird anders getrauert"

Der Tod und die Trauer einen geliebten Menschen verloren zu haben stehen mit Allerheiligen (1. November) und Allerseelen (2. November) im Fokus. Der geeignete Umgang mit diesen Themen scheint für Daniel Neuböck, Bereichsleiter Seelsorge der Diözese Linz, aber nicht mehr mit der schnelllebigen Realität und der Entwicklung der Gesellschaft vereinbar zu sein. "Oft wird erwartet, dass Betroffene nach der Beerdigung wieder funktionieren, doch Abschied zu nehmen ist ein schmerzvoller und oftmals längerer Prozess", sagt Neuböck bei einer Pressekonferenz am Montag.

Trauer verlagert sich in "virtuellen Raum"

Im Vergleich zu früher werde auch anders getrauert, sagt Nicole Leitenmüller. Vor 30 Jahren war der Tod sehr präsent. Ist jemand gestorben, wusste das ganze Dorf Bescheid und alle kamen zusammen. Die Menschen haben sich schwarz gekleidet, die engsten Angehörigen trugen wochenlang eine Trauerschleife. "Mittlerweile verlagert sich die Trauer ins Private und vor allem bei Jugendlichen in den virtuellen Raum", sagt Leitenmüller. So nutzen heute Menschen soziale Medien, um ihren Verlust zu teilen. Zudem werden virtuelle Gedenkseiten erstellt oder eine virtuelle Kerze angezündet.

Eine Veränderung lässt sich in Oberösterreich auch bei der Art der Begräbniszeremonie erkennen. Die 300 Seelsorger in den Pfarrgemeinden begleiten jährlich rund 10.000 kirchliche Begräbnisse. "Wir führen seit 1990 Aufzeichnungen und die absolute Zahl ist relativ stabil", sagt Neuböck. Nicht stabil ist hingegen die Anzahl der Sterbefälle. Während 2011 in Österreich 76.479 Menschen starben, waren es laut Statistik Austria im Vorjahr 89.760. In Oberösterreich waren es im Vorjahr mehr als 14.000 Sterbefälle. 64 Prozent davon erhielten ein kirchliches Begräbnis. In den 90er-Jahren waren es noch 80 Prozent gewesen, sagt Neuböck.

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich Abschiednehmen: Klassische katholische Begräbnisse werden seltener LINZ. 80 Prozent der Verstorbenen in den Städten wählen Urnenbeisetzung, wachsende Zahl an Menschen ohne Bekenntnis verändert die Kultur des ... Abschiednehmen: Klassische katholische Begräbnisse werden seltener

In Folge eines Verlustes sei der Trauerprozess nichts krankhaftes sondern ein natürlicher Vorgang, sagt Katharina Raninger, Fachärztin für Psychiatrie am Kepler Universitätsklinikum in Linz. Stirbt eine geliebte Person ist das ein massives Ereignis, das in den ersten Minuten, Stunden und maximal wenigen Tagen meist einen Schock auslöst. Danach reagiert die Psyche mit einem Wechselspiel von Gefühlen. "Es können sich Wut, Ärger und Verzweiflung mit Hoffnung und sogar Euphorie abwechseln. Das darf alles sein und es wird sich auch wieder beruhigen", sagt die Oberärztin.

Bis der Trauerprozess abgeschlossen und der Verlust akzeptiert ist, können Monate vergehen. Besonders wichtig sind dabei, dass Beziehungen und das persönliche Umfeld den Betroffenen Stabilität und Sicherheit geben. Zudem stehen auch die Telefonseelsorge mit rund 100 Ehrenamtlichen, die Notfallseelsorge, Begleitgruppen oder Trauercafes zur Verfügung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber