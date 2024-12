"Sobald ein Kind ein Smartphone hat, findet es einen Weg in soziale Medien"

Die Täter lauern überall – auf WhatsApp, Tiktok, Snapchat oder auch in den Chats von Videospielen. Pädophil veranlagte Männer, die versteckt hinter falschen Identitäten in der Anonymität des Internets Jagd auf Mädchen und Burschen machen. Lesen Sie auch: 8-Jährige über Chats missbraucht - 28 Monate Haft für Wiener Ein erschreckender Fall wurde gestern am Landesgericht Wien verhandelt. Ein 33 Jahre alter Mann hatte über Snapchat (siehe Box unten) Kontakt zu einer Achtjährigen