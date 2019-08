Tourist löste Suchaktion am Traunstein aus

Es war gegen 7.50 Uhr, als die vierköpfige Gruppe den 25-Kilo-Rucksack auf dem Hernlersteig auf ca. 750 Metern Seehöhe entdeckten. Sie befürchteten, dass der Besitzer abgestürzt war, da sich der Rucksack an einer sehr ausgesetzten Stelle befand.

Besorgt griffen die Bergsteiger zum Handy und wählten den Notruf. Daraufhin stiegen vier Gmundner Bergretter sowie ein Hund zu der Stelle, die sich kurz vor den Einstiegsleitern befand, auf. Dort angekommen, seilten sie sich in eine steile Felsrinne ab, um nach dem Rucksack-Besitzer zu suchen.

Inzwischen suchte man auch mit dem Polizeihubschrauber nach dem Vermissten. Da sich in dem Rucksack auch dessen Reisepass sowie dessen Handy und Geldtasche befanden, wusste der Suchtrupp, dass es sich um einen 28-jährigen Franzosen handelte.

Nachdem auch alle umliegenden Hütten verständigt worden waren, erreichte die Bergretter gegen 9.15 Uhr der erlösende Anruf von der Gmundner Hütte. Ein Mitarbeiter informierte sie darüber, dass soeben ein französischer Bergsteiger eingetroffen sei.

Wie sich herausstellte, reiste der 28-Jährige gerade mit seinem Rucksack durch Europa. In Gmunden machte er Halt, um den 1691 Traunstein zu besteigen, der als sehr steil und daher auch als anspruchsvoll gilt. Das dürfte dem Touristen nicht bewusst gewesen sein, als er am Freitag um sieben Uhr mit seinem prall gefüllten Rucksack am Traunsee-Ufer aufbrach. Nach etwa 300 Höhenmetern entschied er sich, diesen zurückzulassen. Lediglich 20 Euro steckte er sich in die Hosentasche, um sich oben in der Hütte zu stärken.

Sechs Stunden, nachdem er die Tour gestartet hatte, bekam er seinen Rucksack von der Alpinpolizei Gmunden zurück. Der Franzose gab an, dass es ihm unmöglich erschien, den schweren Rucksack hinauf zu tragen. Er habe ihn beim Rückweg wieder mitnehmen wollen, berichtet die Landespolizeidirektion am Donnerstagnachmittag.