Tankstelle in Leonding überfallen

Der Mann kam laut Polizei um 19.15 Uhr in den Verkaufsraum der Tankstelle in Gaumberg. Er zückte eine eine Pistole, packte die 44-jährige Angestellte am Arm und drängte sie vom Verkaufsraum zurück in den Kassenbereich. Dort nahm er sich Bargeld und stopfte es in seinen Rucksack.

Der Täter flüchtete zu Fuß, eine Fahndung der Polizei brachte keinen Erfolg. Die Angestellte blieb unverletzt.

Der Täter war zirka 180 Zentimeter groß und trug eine schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe, ein graues, langärmliges Shirt, eine dunkelgraue ärmellose Weste mit Kapuze und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Der schwarze Rucksack trug einen "Puma"-Schriftzug.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 059133 40 3333.

