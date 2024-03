Zwieback statt Geburtstagstorte

ARDAGGER. Die SG Ardagger/Viehdorf hatte auch vorm 60. Geburtstag von Fußballlegende Toni Polster nichts zu verschenken. Dem Trainer des Wiener Kultvereins konnte Assistent Kurt Castek nur von einem torlosen Remis im Meisterschaftsgastspiel in der Regionalliga Ost in Ardagger berichten. Die Wiener waren nicht die erste Mannschaft, die sich an der starken Defensive der Mostviertler die Zähne ausbiss. Ein direkt getretener Eckball, der von der Querlatte klatschte, war die beste Torchance der Viktoria. Bei der SG Ardagger/Viehdorf ging wiederum deren Kontertaktik nicht auf. (ak)

