Zu harter Zement für SCU

Das Bemühen war Ardagger gegen Kottingbrunn in der 1. Nö Landesliga nicht abzusprechen. Steindl ließ in der ersten Hälfte zwei Möglichkeiten liegen, verfehlte in der zweiten das leere Tor. Kottingbrunn beteiligte sich kaum am Spielgeschehen, mauerte nur und stützte sich bei dem 0:0-Remis auf Torhüter Zocher "Es ging uns schwer von der Hand," meinte Ardaggers sportlicher Leiter Riesenhuber.