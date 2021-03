VP/Bürgerforum fordert raschere Corona-Impfung

"In Malta wurden je 100 Einwohner bereits 24 Impfdosen verabreicht, in Serbien 28 und in Ungarn 18", sagt Michaela Frech vom Bürgerforum, "in Österreich nicht einmal zwölf." Dieses Schneckentempo sei nicht mehr zu akzeptieren. Ziel des Antrags sei es, dass die Bundesregierung Druck aus möglichst vielen Gemeinden erhalte, um endlich eine rasche und sichere Impfung der Bevölkerung auf den Weg zu bringen: "Impfen ist der einzige Weg aus der Pandemie."

