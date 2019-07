Vorwärts verpflichtete ehemaliges Rapid-Talent

Mit Neuzugang Dominik Kirschner von Ligakonkurrent Horn startete der SK Vorwärts Steyr gestern in die zweite Trainingswoche für die kommende Bundesligasaison. Der 27-jährige Linksfuß spielt einst in der U19 von Rapid und Austria Wien, tourte danach vier Jahre lang in Deutschland und Spanien, ehe er via Pasching den Weg zurück nach Österreich fand. Seine Gastspiele bei den jeweiligen Klubs dauerten allerdings meist nur ein Jahr. In der abgelaufenen Saison absolvierte der 1,75 Meter große rechte Mittelfeldspieler 27 Partien für die Waldviertler und erzielte dabei vier Tore. Kirschner ist der sechste Neuzugang der Rot-Weißen. "Dominik verfügt über viel Erfahrung, ist im besten Fußballeralter und offensiv variabel einsetzbar", sagt Sportchef Jürgen Tröscher.

Beim ersten Testspiel der Saison in Leobendorf (Regionalliga Ost) war Kirschner noch nicht mit von der Partie. Vorwärts gewann dank zweier Treffer des französisch-kongolesischen Testspielers Bibaku mit 2:1. Heute (19.30 Uhr) folgt gegen den WSC Hertha Wels der nächste Test, von Mittwoch, 3., bis Sonntag, 7. Juli bezieht der SKV ein Trainingscamp in Sachsenburg in Kärnten.

Auch der Gegner von Vorwärts in der ersten Cuprunde steht bereits fest. Die Rot-Weißen treffen zum Auftakt auf den Regionalliga-Mitte-Klub Bad Gleichenberg. Spieltermin ist das Wochenende von 19. bis 21. Juli.

"Bisher weiß ich noch nicht allzu viel über Bad Gleichenberg, außer dass sie im Vorjahr die Regionalliga Mitte auf dem guten dritten Platz beendet haben", sagt Trainer Willi Wahlmüller, "wir werden in den nächsten Tagen und Wochen den Gegner genau analysieren und uns gut vorbereiten."

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at